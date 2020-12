1 Anna Lörcher rechts erwartet ein Mädchen, Jutta Haizmann einen Jungen. Beide haben jeweils schon ein Kind. Foto: privat

Beide Pfarrerinnen der evangelischen Kirchengemeinde in Stuttgart-Plieningen erwarten dieser Tage Nachwuchs. Eine der beiden berichtet von diesem kuriosen Zufall.

Plieningen - Wenn eine Pfarrerin schwanger ist und ihr Kind in der Weihnachtswoche erwartet, ist das kurios. Noch kurioser ist es indes, wenn zwei Pfarrerinnen derselben Gemeinde zum gleichen Zeitpunkt schwanger werden und um Weihnachten herum entbinden werden. Genau dies ist in Plieningen der Fall: Die Pfarrerinnen Jutta Haizmann und Anna Lörcher sind hochschwanger, und beide erwarten ihren Nachwuchs in dieser Woche. Ob eines der Kinder inzwischen das Licht der Welt erblickt hat, war bei Redaktionsschluss unbekannt.

Der Pfarrer Ulrich Winkler, der momentan aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls nicht im Dienst ist, habe darauf gewettet, dass beide Kinder an Heiligabend auf die Welt kommen, erzählt Haizmann. „Das hätte was, muss aber nicht sein“, sagt sie. Die Pfarrerin sieht durchaus Parallelen zur Weihnachtsgeschichte: „Wir warten auf das Kind.“ Allerdings würde sie ungern auf einem Esel nach Bethlehem reisen. „Wie bescheuert war das wohl für Maria?“, sagt die Pfarrerin und lacht. Außerdem bezeichnet sie die momentane Situation als einen „lebendigen Adventskalender“.

„Wir hoffen, dass zwischen ihnen eine Freundschaft entsteht“

Beide Pfarrerinnen haben bereits einen Sohn. Einen Unterschied gibt es aber: Der Sprössling der Haizmanns wird ein Junge, bei Familie Lörcher freut man sich auf ein Mädchen. „Wir hoffen, dass zwischen ihnen eine Freundschaft entsteht“, erzählt Haizmann. Die beiden Kolleginnen und ihre Familien stehen sich privat nahe. Abgesprochen war die synchrone Schwangerschaft nicht. „Ich habe sie angerufen und meinte, ich müsse ihr etwas sagen“, erinnert sich Haizmann. Lörcher antwortete: „Ja, ich dir auch.“ Schnell wussten sie, was Sache ist. Doch von diesem Zufall sind die Pfarrerinnen, die sich eine Stelle in der Kirchengemeinde teilen, trotzdem nie ausgegangen. „Wir dachten, wenn eine schwanger wird, dann ist die andere ja da“, erzählt Haizmann.

Nun ist die Personallage hingegen kritisch. Doch die anderen Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Verbundkirchengemeinde helfen, wo sie können. Außerdem ist mit Angelika Gern seit Dezember eine weitere Pfarrerin in Teilzeit an Bord. Jutta Haizmann erzählt, dass Planungen für das private Weihnachtsfest derzeit kaum möglich seien. Das Essen wird kurzfristig aufgetaut, falls sie noch nicht im Krankenhaus sein sollte. Auf die Frage, was es denn an Heiligabend gibt, antwortet sie mit viel Humor und Ironie: „Mal schauen, vielleicht ein Kind.“