Kourtney Kardashian (44), die mit ihrem Ehemann, Blink-182-Drummer Travis Barker (47), ein Kind erwartet, dankt ihren „unglaublichen“ Ärzten dafür, das Leben ihres ungeborenen Babys gerettet zu haben. Der hochschwangere US-Reality-Star schrieb am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram, dass eine dringende, vorgeburtliche Operation am Baby durchgeführt worden sei. Sie habe nun ein ganz neues Verständnis und Respekt für Mütter, die während der Schwangerschaft um ihre Babys kämpfen mussten. „Das Krankenhaus mit meinem kleinen Jungen in meinem Bauch sicher zu verlassen, war der wahrste Segen“, schrieb Kardashian.

Sie dankte auch ihrem Mann -„mein Fels“ -, der seine Tour in Europa unterbrochen und nach Kalifornien an ihre Seite geeilt sei. „Gott ist großartig“, schrieb Barker am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Er sei so dankbar, dass die Notoperation an ihrem Baby gut verlaufen sei. Die Tour würde nun am Freitag weitergehen, fügte der Drummer hinzu.

Barker und Kardashian hatten im Mai 2022 ihre Hochzeit bekanntgegeben

Wegen einer „dringenden Familienangelegenheit“ von Barker hatte die US-Punkband Blink-182 am Freitag kurzfristig mehrere Konzerte ihrer Welttournee in Europa abgesagt, wenige Stunden vor einem geplanten Auftritt in der schottischen Metropole Glasgow. An diesem Freitag (8. September) stand ein Auftritt in Belgien an. In Deutschland sind Konzerte am 9. September in Köln, am 16. in Berlin und am 17. in Hamburg geplant.

Barker und Kardashian hatten im Mai 2022 ihre Hochzeit bekanntgegeben. Im vergangenen Juni kündigte die Schwester von Kim Kardashian an, dass sie ein Baby erwartet. Es ist das erste gemeinsame Kind der Unternehmerin und des Drummers. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.