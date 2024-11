Schwangere Gisele Bündchen?: Model freut sich auf ein neues Kapitel

Gisele Bündchen (44) soll "aufgeregt" angesichts ihrer angeblichen dritten Schwangerschaft sein. Wie ein Insider dem "People"-Magazin erzählt habe, freue sich das brasilianische Model darauf, "dieses neue Kapitel offen zu begrüßen". US-Medien berichteten erstmals in der vergangenen Woche, dass die Ex-Frau von Tom Brady (47) ein weiteres Kind erwarte. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings noch nichts.

"Viele positive Nachrichten und Glückwünsche"

Der anonymen Quelle zufolge bekam Bündchen "viele positive Nachrichten und Glückwünsche". Sie habe versucht, die Neuigkeiten "so lange wie möglich für sich behalten, aber das wurde langsam zu einer Herausforderung." Seit den ersten Berichten wurde Bündchen mehrmals in der Öffentlichkeit gesehen. Zuletzt veröffentlichte "Page Six" Fotos des Models, das sich offenbar in seiner Heimat Miami mit Babybauch zeigte. Laut einer Quelle des Promiportals "TMZ" befinde sie sich bereits im fünften oder sechsten Monat der Schwangerschaft.

Die zweifache Mutter fühlt sich dem "People"-Insider zufolge "gut". Das liege nicht zuletzt an sportlichen Aktivitäten wie Pilates, "die auch bei der Geburt helfen werden". Zudem bemühe sich das Topmodel um eine gesunde Ernährung und meditiere. Wie die namentlich nicht genannte Quelle verraten habe, habe sich Bündchen "immer hervorragend um sich gesorgt".

Model gratuliert Bündchen

Während sich Bündchen noch nicht öffentlich zu der angeblichen Schwangerschaft äußerte, gratulierte ihr die Freundin des Footballers Rob Gronkowski (35), einem Freund ihres Ex-Mannes Brady. "Ich freue mich wirklich für sie", verriet das Model Camille Kostek (32) "TMZ" und ergänzte: "Schwanger zu werden ist ein so schöner Segen."

Der Vater des Kindes soll Berichten zufolge der Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente sein. Mit ihm soll sie seit Mitte 2023 liiert sein. Bündchen bekam bereits zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Brady: Sohn Benjamin (14) und Tochter Vivian (11). Der Football-Spieler soll einem Insider von "Page Six" zufolge vor zwei Wochen erfahren haben, dass Bündchen ein drittes Kind erwarte.

Eine Instagram-Story untermalte der Profi-Sportler Anfang letzter Woche mit einem Cover des Fleetwood-Mac-Klassikers "Landslide". Aus den Lyrics zitierte er: "Oh Spiegel im Himmel, was ist Liebe?" und fügte drei rote Herzen an. Die Story sahen viele als Reaktion auf die Baby-News. Brady und Bündchen gaben nach 13 Ehejahren im Oktober 2022 ihre Scheidung bekannt.