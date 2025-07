Schwanger mit 47: Bond-Girl Caterina Murino freut sich auf einen Sohn

In "Casino Royale" (2006) war Caterina Murino (47) nur kurz als 007-Geliebte Solange zu sehen, doch dank eines leidenschaftlichen Kusses mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig (57) wurde die gebürtige Italienerin weltweit bekannt. Hinter den Kulissen machte die Schauspielerin in den vergangenen Jahren ein privates Drama durch. Acht Jahre lang versuchte sie, schwanger zu werden und musste zwei Fehlgeburten überstehen. Umso glücklicher bestätigt sie nun, dass sie sich dank künstlicher Befruchtung mit 47 Jahren auf ein Kind freut.

Sohn soll "Ende des Sommers" zur Welt kommen

Bereits im Mai präsentierte Murino bei der "Lilo & Stich"-Premiere in Paris in einem engen blauen Kleid einen deutlichen Bauch. Bestätigt hat sie die freudige Nachricht aber erst jetzt. In einem Interview mit der französischen "Gala" verriet sie, dass sie bereits im siebten Monat und die Schwangerschaft kein Zufall ist: "In meinem Alter musste ich die Medizin bitten, der Natur zu helfen", sagte die 47-Jährige. Mit ihrem Partner Édouard Rigaud kämpfte sie acht Jahre lang darum, dies zu erreichen und erlebte zwei Fehlgeburten, die sie als "anstrengend" beschrieb. "Man kann nicht immer selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, Mutter zu werden", erklärte Murino über die Anwendung von In-vitro-Fertilisation (IVF).

Nun aber hat es geklappt. Es wird ein Junge, wie die werdende Mutter stolz verriet. Die Geburt ist für "Ende des Sommers" terminiert. Vielleicht kommt der Kleine ja sogar an einem ganz besonderen Datum zur Welt: Am 15. September wird Caterina Murino 48. Bis dahin will sie ihre lang ersehnte Schwangerschaft aber noch weiter in vollen Zügen genießen. "Ich hatte keine Beschwerden, keinen Diabetes, keine Schlaflosigkeit."

Zwei italienische Vornamen ausgesucht

Die Vorbereitungen auf das Baby sind aber in vollem Gang: Zusammen mit ihrem Partner besucht sie Geburtsvorbereitungskurse, und das Paar hat bereits zwei italienische Vornamen für den Jungen ausgewählt, die noch geheim bleiben sollen.

Bei der Baby-Ausstattung müssen die beiden dafür noch Gas geben. "Das Zimmer ist noch nicht fertig, es ist schrecklich." Im Interview mit dem italienischen Sender "Costa Smeralda" sprach die Schauspielerin ebenfalls über ihr Baby-Glück: "Ich habe das Gefühl, einen magischen Moment zu erleben. Bald werde ich Mutter, und ich glaube, wir alle tragen heute eine große Verantwortung: verantwortungsvolle großzuziehen."

Für ihre Kinderlosigkeit erntete sie viel Kritik

2019 lernte die Italienerin, die seit vielen Jahren in Paris lebt, den französischen Anwalt Édouard Rigaud kennen. In der Vergangenheit musste sie sich immer wieder Kritik anhören, weil sie keine Kinder hat. So wurde ihr vorgeworfen, dass sie ihre Karriere zu lange priorisiert habe. "Das stimmt nicht", betonte sie nun gegenüber "Gala". Sie habe nur erst einmal den richtigen Mann fürs Leben finden müssen.