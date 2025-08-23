Schwanger im Amt: Diese deutschen Politikerinnen schrieben Geschichte

Verena Hubertz wird im Januar erstmals Mutter. Neben Kristina Schröder, Manuela Schwesig und Andrea Nahles ist sie eine von wenigen Spitzenpolitikerinnen, die Mutterschaft mit Regierungsverantwortung vereinbaren.
SPD-Politikerin Verena Hubertz (37) wird im Januar erstmals Mutter. Das teilte sie auf Instagram mit einem Bild von sich und ihrem Partner, sowie ein Foto von einem Paar kleiner Babyschuhe mit. Dazu schreibt sie: "In großer Vorfreude: Wir bekommen ein Baby!" Doch Hubertz schreibt damit auch ein Stück deutscher Politikgeschichte.