Baustellenleiter Richard Rau (links) und Silvester Koci vom Tiefbauamt gehen den eng getakteten Zeitplan nochmals durch.

Weil der Schwanenplatztunnel zwischen der City und Bad Cannstatt einen neuen Fahrbahnbelag erhält, werden die beiden Röhren von Donnerstagabend an komplett dicht gemacht. Autofahrer müssen sich auf den Umleitungsstrecken in Geduld üben – oder auf S- und Stadtbahnen umsteigen.









Stuttgart - Autofahrer, aber auch Anwohner werden am kommenden Wochenende auf jeden Fall gute Nerven brauchen. Weil der Schwanenplatztunnel zwischen Bad Cannstatt und der City wegen der Sanierung des Fahrbahnbelags zwischen Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr und Montag, 4. November, 5 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt wird, appelliert die Stadt an motorisierte Verkehrsteilnehmer, am besten schon vor den Toren der Landeshauptstadt Park-and-Ride-Plätze zu nutzen und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Besonders der Samstag nach dem Feiertag Allerheiligen dürfte kritisch werden.