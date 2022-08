17 Michael Sprenger betreibt seit 2003 den Schwanen in Waiblingen. Foto: Eva Herschmann

Bei Biergärten spielt die Lage eine entscheidende Rolle. Was das anbetrifft, kann der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen mit Pfunden wuchern. Das weitläufige Gelände liegt malerisch am Rand der Altstadt und an den Ufern der Rems. Die Umgebung sei schon etwas Besonderes, sagt denn auch Michael Sprenger, seit 2003 der Geschäftsführer des Biergartens. „Wir tragen unseren Namen zurecht, denn wir leben hier auf einer eigenen Insel.“

Eine kleine Welt im Grünen

Die Schwaneninsel ist wie eine abgeschlossene kleine Welt im Grünen, umgeben von Wasser und dabei doch nur gerade mal zwei Gehminuten entfernt vom geschäftigen Treiben in der historischen Waiblinger Innenstadt. Zwischen einem Bootsverleih am Remsufer – für Kanuspaß und Stand-up- Paddling –, einer Boulebahn und mehreren Kinderspielplätzen finden sowohl große als auch kleine Gäste Entspannung oder Action. Früher habe der Schwanen sogar eigene Ruderboote vermietet, sagt Michael Sprenger. „Den Verleih haben wir mittlerweile eingestellt, aber die Insellage trägt klar zum Charme unseres Biergartens bei.“

Ob für eine kleine Auszeit in der Mittagspause, eine Einkehr beim Familienausflug, nach einer Radtour – der Radweg führt direkt am Biergarten vorbei – oder für ein Treffen unter Freunden: Auf dem weitläufigen Gelände, das Platz für rund 800 Gäste bietet, findet jeder einen Platz. Entweder unter den großen ausladenden Kastanienbäumen, dem Walnussbaum oder den Sonnenschirmen. Auf dem direkt gegenüberliegenden Spielplatz können sich die Kinder im Blickfeld der Eltern austoben, und unweit der Schwaneninsel gibt es noch weitere Spielmöglichkeiten für die Kleinen. Auch Skater, Biker, Spaziergänger oder Wanderer steuern gerne den Biergarten an. „Wir haben viele Stammgäste, aber noch mehr Laufkundschaft, und fast jeder, der einmal bei uns war, kommt auch irgendwann wieder vorbei“, sagt Michael Sprenger und erzählt von handgeschriebenen Dankesbriefen, die er von Besuchern bekommen hat.

Perfekter Platz für Jazz-Frühschoppen

Unter der Woche ist die Schwaneninsel eine grüne Oase. Aber immer sonntags von 11 bis 14 Uhr auch ein perfekter Platz für einen Jazz-Frühschoppen. Die Konzerte von Jazz-Größen wie den Flat Foot Stompers auf der Schwaneninsel, die keinen Eintritt kosten, seien fast schon legendär, sagt der Geschäftsführer, der auch die ebenfalls auf der Schwaneninsel angesiedelte Szene-Kneipe Fidels Fritz betreibt, mit einem Grinsen: „Da kommen die Leute von weit her dafür. Es lohnt sich, rechtzeitig zu kommen. Denn dann wird es richtig voll bei uns.“

Der Biergarten mit Selbstbedienung, der zwischen März und Mitte Oktober bei schönem Wetter geöffnet hat, punktet aber nicht nur in Sachen schöne Umgebung, sondern auch mit Vielfalt auf der Speisekarte. Die typischen, zumeist auch recht einfachen Biergarten-Speisen sind hausgemacht, wie der Kräuterkäse, der Obazda oder die Haferbratlinge. „Wir bemühen uns auch, öfter mal was Neues anzubieten“, sagt Sprenger, der gelernter Koch und Grafiker ist. Das Team der Schwaneninsel nutzt bei der Auswahl seiner Produkte das regionale Potenzial. „Nahezu alles, was bei uns auf den Tisch kommt, stammt aus größeren und kleineren Betrieben in der nächsten Umgebung“, sagt Michael Sprenger. „Wir stehen mit Herz dahinter und helfen dadurch mit, Arbeitsplätze im Umfeld zu erhalten, regionale Unternehmen zu stärken und ein gutes Stück heimatliche Identität zu bewahren.“ Auf der Schwaneninsel wird seit Jahren Wein von den Weingärtnern Fellbach ausgeschenkt, dazu Bittenfelder Most, Apfelsaft von Waiblinger Streuobstwiesen und schwäbischer Gerstensaft. „Das Bier wird nur knapp 18 Kilometer von uns entfernt gebraut. Es kommt ohne lange Transportwege schnell und frisch in die Gläser und Krüge. Das entlastet den Verkehr, schont die Umwelt und minimiert die Transportkosten“, sagt Michael Sprenger.

Öffnungszeiten

Der Biergarten Schwaneninsel in der Winnender Straße 2 in Waiblingen hat von März bis Oktober bei Biergartenwetter täglich von 11 bis 22.30 Uhr geöffnet. Bei unbeständigem Wetter lohnt sich ein Blick auf die Homepage. Im Lokal ist Selbstbedienung, und das Ausschankende wird stets eine Viertelstunde vorher mit einer Glocke eingeläutet.