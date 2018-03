Schwanau im Ortenaukreis Kanufahrer findet Wasserleiche

Von red/dpa/lsw 26. März 2018 - 00:10 Uhr

Ist der Tote im Altrhein der 18-jährige aus Lahr, der nach einem Discobesuch spurlos verwunden ist. Foto: dpa

Nach dem Fund einer Wasserleiche im Ortenaukreis prüft die Polizei einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall. Ein junger Mann aus Lahr war nach einem Discobesuch spurlos verschwunden.

Schwanau - Ein Kanufahrer hat am Sonntag eine Wasserleiche im Altrhein in Schwanau (Ortenaukreis) entdeckt. Wie die Polizei in Offenburg am Abend mitteilte, wird ein Zusammenhang zu einem vermissten 18-Jährigen aus Lahr geprüft.

Der junge Mann war im Februar nach einem Discobesuch nicht nach Hause gekommen und von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Zur Klärung der Identität der Leiche sowie der Todesursache sollen zunächst weitere rechtsmedizinische Untersuchungen erfolgen.