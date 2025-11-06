Schwan am Rhein: Nächster Fall der Vogelgrippe im Südwesten nachgewiesen

Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus - und auch im Südwesten. Nun wurde am Rhein ein infizierter Schwan entdeckt. Es ist der dritte bestätigte Fall innerhalb einer Woche.
Ein toter Schwan, der an der Vogelgrippe erkrankt war, ist am Rhein im Ortenaukreis entdeckt worden. Bei dem Tier sei das Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden, wie das zuständige Landratsamt in Offenburg mitteilte. Der Schwan wurde auf dem Gebiet der Gemeinde Neuried gefunden. Bei dem Schwan handelt es sich um den landesweit dritten Wildvogel, bei dem das Virus in den vergangenen Tagen nachgewiesen wurde.