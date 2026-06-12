Schwalbennest Stiftung: Schwalbes Stiftung startet mit 59.000 Euro

Startschuss für einen Stiftungsfonds zugunsten obdachloser Frauen in Stuttgart: den Anstoß dazu gab ein Obdachloser. Das erfährt bundesweit Aufmerksamkeit.
Schwalbe, wie der Mann ohne Anschrift und dem großen Herzen genannt wird, ist die ungewohnte Rolle anzumerken. Das Licht der Öffentlichkeit, die Kameras, das ist nicht seine Welt. Und doch ist es auch für ihn ein besonderer Moment, als er am Freitagnachmittag bei einer Feier im Haus der Katholischen Kirche seine Unterschrift unter die Gründungsurkunde der nach ihm benannten Schwalbennest Stiftung setzt, einem Stiftungsfonds, mit dem obdachlose Frauen in Stuttgart unterstützt werden sollen. Immerhin ist die Sache ganz in seinem Sinne. Er ist derjenige, der durch seine gute Tat – eine bundesweit beachtete 200-Euro-Spende für alleinerziehende Frauen – vor Weihnachten den Anstoß für die „Schwalbennest Stiftung“ gegeben hatte.