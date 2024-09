Schwaikheim im Rems-Murr-Kreis: 75-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen – Zeugen gesucht

Eine 75-Jährige wird am Dienstagabend in einem Garten in Schwaikheim von einem Angehörigen tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und hat eine Sonderkommission eingerichtet, die nun nach Zeugen sucht.

Grausiger Fund auf einem Gartengrundstück in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis): Eine 75 Jahre alte Frau wurde am Dienstagabend von einem Familienangehörigen tot entdeckt. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, hat umgehend eine Sonderkommission eingerichtet und sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, fand der Angehörige die 75-Jährige gegen 19.30 Uhr in dem Garten. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll die Seniorin im Laufe des Dienstags gewaltsam zu Tode gekommen sein. Nähere Informationen zur mutmaßlichen Tat wollte die Polizei unserer Redaktion aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.

Die Soko „Garten“ sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgenommen. Die Sonderkommission „Garten“ umfasst rund 30 Beamte, die nun die genaueren Todesumstände ermitteln. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort und suchten das Umfeld des Gartengrundstücks nach potenziellen Beweismitteln ab. Die Rechtsmedizin ist ebenfalls in die Ermittlungen eingebunden. Das Polizeipräsidium Einsatz unterstütze die Suchmaßnahmen am Mittwochvormittag mit 66 Einsatzkräften, auch das Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen eingebunden.

Die Soko „Garten“ sucht nun nach Zeugen und hat folgende Fragen:

- Wer war am Dienstag, zwischen 14 und 19.30 Uhr, im erweiterten Bereich rund um die Gartenanlagen unterwegs? Diese befinden sich in Verlängerung des Frauenwegs zwischen Schwaikheim und Winnenden.

- Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

- Die Soko bittet um niederschwellige Mitteilung von Wahrnehmungen, auch wenn diese zunächst unverdächtig scheinen. Hinweise werden von der Soko Garten unter der Telefonnummer 07151/950-333 entgegengenommen.