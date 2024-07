Schwaigern: Wieder ein Geldautomat gesprengt – Polizei sucht Zeugen

6 Die Täter haben großen Schaden hinterlassen. Foto: 7aktuell.de/ CV

Von Donnerstag auf Freitagnacht gegen 2 Uhr hören Anwohner der Kreissparkasse in Schwaigern Detonationen. Ein Geldautomat wird gesprengt. Nun ermittelt die Polizei.











Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Schwaigern (Kreis Heilbronn) gesprengt. Gegen 2.15 Uhr teilten meldeten Anwohner der Polizei, dass sie mehrere Detonationen wahrgenommen hätten, wie die Behörde mitteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Geldautomat einer Kreissparkasse in der Silcherstraße gesprengt worden war.