Schwäbischer Wald: Die Waldbahn fährt nach zweijähriger Zwangspause wieder

Am Wochenende ist die Wiedereröffnung der Strecke zwischen Schorndorf und Welzheim gefeiert worden. Zu diesem Anlass gab es auch im Archäologischen Park Ostkastell viel zu erleben.
Thomas Stauß und Florian Windschüttl aus Schwäbisch Gmünd warteten mit vielen anderen Eisenbahnfans am schmucklosen Bahnhof in Welzheim auf die Ankunft der Schwäbischen Waldbahn. „Ich habe die Waldbahn daheim als Modell im Regal stehen, jetzt will ich wieder einmal das Original sehen und echten Dampf riechen“, sagte Stauß. Darauf mussten Eisenbahnromantiker zwischen Schorndorf und Welzheim schließlich lange warten. Nach einer zweijährigen Zwangspause nahm die Schwäbische Waldbahn erst am Freitag wieder Fahrt auf ihrer Stammstrecke auf.