Schwäbischer Wald: Die Spannung steigt: Wer wird die nächste Waldfee?

Wer repräsentiert als nächste Waldfee den Schwäbischen Wald? Zwei Kandidatinnen, Patricia Kugler aus Murrhart und die Welzheimerin Leonie Reber, treten am Donnerstag zur Wahl an.

Die Spannung steigt: Wer wird die neue Schwäbische Waldfee? Zwei Kandidatinnen stehen am Donnerstag, 10. April, auf Burg Waldenstein in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) zur Wahl. Patricia Kugler aus Murrhardt und Leonie Reber aus Welzheim wollen die elfte Waldfee im Rems-Murr-Kreis werden und für ein Jahr die Vielfalt des Schwäbischen Waldes repräsentieren und Begeisterung für die Region entfachen.

Während der Wahlveranstaltung haben die Kandidatinnen die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen. In einer Fragerunde mit den amtierenden Schwäbischen Waldfeen Lea und Mya Schuler erhalten sie die Möglichkeit, ihr Wissen über die Region unter Beweis zu stellen. Dies geht laut einer Mitteilung des Landratsamts Rems-Murr in einem kleinen Kreis vor Pressevertretern und Angehörigen der Bewerberinnen über die Bühne. Im Anschluss trifft die Jury, bestehend aus dem Landrat Richard Sigel, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Mitgliedskommunen des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus und den bisherigen Schwäbischen Waldfeen, ihre Entscheidung.

Patricia Kugler (22) und Leonie Reber (19) stellen sich der Wahl

„Wir freuen uns sehr über die beiden Bewerberinnen, die hervorragende Qualifikationen mitbringen. Das wird die Wahl sehr schwer machen. Aber eines ist jetzt schon sicher, egal wie es ausgeht, wir werden in jedem Fall eine tolle Schwäbische Waldfee 2025 haben“, ist Barbara Schunter, die Geschäftsführerin von Schwäbischer Wald Tourismus, überzeugt.

Die 22-jährige Murrhardterin Patricia Kugler absolviert zurzeit eine Ausbildung zur Köchin. Als Hobbys gibt sie ihr Engagement bei der Narrenzunft Murreder Henderwäldler sowie im Zeltlager der Evangelisch-methodistischen Kirche Murrhardt an. Ihre Lieblingsziele im Schwäbischen Wald sind Erkundungen rund um die Ursprünge der Narrenzunft wie das Fratzenbrünnele, der Hexenturm im Stadtgarten Murrhardt oder auch die Glattenzainbachmühle, hier besonders am Weihnachtsmarkt an der Mühle.

Leonie Reber, 19 Jahre alt, geht für Welzheim an den Start. Sie bringt sich zurzeit in einem Freiwilligen Sozialen Jahr am Max-Planck-Gymnasium in Schorndorf ein. Voraussichtlich im Oktober will sie ein Lehramtsstudium für Gymnasium in den Fächern Latein und Geschichte aufnehmen. Sie wandert gerne im Wald und schwimmt am liebsten im See. Außerdem liest sie in ihrer Freizeit gerne, widmet sich dem Ballett, verbringt Zeit mit Freunden und besucht kulturelle Veranstaltungen. Als Lieblingsplätze im Schwäbischen Wald nennt sie das Kastell in Welzheim, den Ebni- und den Eisenbachstausee sowie das Edenbachtal.

Amtseinsetzung für die neue Waldfee ist am Donnerstag, 1. Mai

Wenn sich die Jury für eine der beiden Kandidatinnen entschieden hat, wird die Siegerin am Donnerstag, 1. Mai, im Rahmen des Kindernaturlerlebnis-Fests in Kaisersbach auf dem Gelände der Waldakademie Mönchhof feierlich zur neuen Waldfee gekürt.

Weiter Informationen unter: www.schwaebischerwald.com