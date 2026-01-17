Schwäbischer Wald auf der CMT: Regio-, Rufbus, Waldbahn – Schwäbischer Wald setzt auf Freizeitverkehr ohne Auto

Biomethanbusse, Wanderkarten und schwarze Marshmallows: Auf der CMT zeigt der Schwäbische Wald, wie klimafreundliche Mobilität im ländlichen Raum funktionieren kann.

Die CMT, weltweit größte Messe für Tourismus und Freizeit, ist kaum gestartet, da sorgt der Schwäbische Wald schon für Gesprächsstoff. In Halle 6, Stand 6E61, herrscht dichter Betrieb. Zwischen Wanderkarten und Infobroschüren präsentieren Landrat Richard Sigel und die Bürgermeister der Region stolz ihre neuen Ideen für Freizeit und sanfte Mobilität.

Wie der Verein Schwäbischer Wald Tourismus mitteilt, steht die diesjährige Messe aus eigener Sicht ganz im Zeichen der klimafreundlichen Naherholung – Radfahren, Wandern und Naturgenuss mit dem ÖPNV im Gepäck. Denn das funktioniere inzwischen erstaunlich gut.

Freizeitverkehr im Schwäbischen Wald: 30 Ziele ohne Auto

„Der Freizeitverkehr ist bei uns ein Riesenthema“, betont der Rems-Murr-Landrat Sigel bei der Pressekonferenz zum Messeauftakt. Tatsächlich zeigt die in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) frisch gedruckte Broschüre „30 Lieblingsziele im Schwäbischen Wald“, wie gut man heutzutage auch ohne Auto unterwegs sein kann. Vom Arboretum in Sulzbach bis zum Fort Laramie in Auenwald – alle Ausflugsziele sind mit Bus und Bahn erreichbar, viele sogar direkt vom Bahnhof aus.

Großer Andrang auf der CMT in Stuttgart auch am Stand der Region Foto: Frank Rodenhausen

Mit Blick auf steigende Spritpreise und Parkplatznot ein cleverer Schachzug: „Nachhaltige Mobilität beginnt im Alltag – und sie macht Spaß“, sagt der VVS-Geschäftsführer Jan Neidhardt. Wer das Deutschlandticket besitzt, reise kostenlos, und auch VVS-Tagestickets seien erschwinglich. Dank QR-Codes auf den Fahrplänen lassen sich Wanderrouten und Sehenswürdigkeiten unkompliziert aufs Handy laden.

Regiobus 263: Taktgeber für grüne Ausflüge

Ein Paradebeispiel für die neue Mobilitätsstrategie ist der Regiobus 263. Seit Juli vergangenen Jahres verbindet er Schorndorf und Welzheim im 15-Minuten-Takt – auch in den Ferien. Wer weiter nach Kaisersbach oder Alfdorf möchte, steigt ohne Wartezeit um. „Ein leistungsfähiger ÖPNV ist auch im Freizeitbereich ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz“, unterstreicht Landrat Sigel.

Besonders originell: Die Busse fahren mit Biomethan – gewonnen aus Abfallstoffen. Der VVS-Rider ergänzt das Angebot mit flexiblen Rufbussen in den Abendstunden. Und am 1. Mai bringt der Regiobus Ausflügler kostenlos zum großen KinderNaturErlebnisFest in Welzheim – ein Tag, der Naturerfahrung, Spiel und Eisenbahnromantik verbinden soll.

Mit Volldampf zurück: Waldbahn startet wieder durch

Apropos Eisenbahnromantik: Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr verkündet auf der CMT sichtlich erfreut die Rückkehr der Schwäbischen Waldbahn. Die Strecke, die 2024 nach einer Starkregenkatastrophe schwer beschädigt wurde, soll pünktlich zum 1. Mai 2026 wieder dampfen und dieseln.

Die Fahrpläne liegen bereits aus – ebenso wie eine süße PR-Aktion der Stadt: schwarze Marshmallows, „heiße Kohlen“ genannt, erinnern augenzwinkernd an das Revival. Rund 5000 Besucher werden zur Wiedereröffnung mit Kinderfest erwartet. Die Wege rund um Welzheim seien inzwischen ebenfalls wieder instand gesetzt, so Bernlöhr. Nur die Wieslaufschlucht bleibt auf einem Abschnitt dauerhaft gesperrt – Sicherheit geht vor.

Murrhardter Feenpfad: Neuer Premium-Stadtwanderweg

Wenige Kilometer weiter nördlich schlägt Murrhardt ein neues Kapitel im Tourismus auf. Bürgermeister Armin Mössner kündigte auf der CMT den ersten Premium-Stadtwanderweg Baden-Württembergs an: den Murrhardter Feenpfad. Die Route beginnt direkt am Bahnhof und führt durch Stadtgarten, Altstadt und Wald bis zum Aussichtsturm Riesberg.

„Man hat die Welt nicht gesehen, wenn man Murrhardt nicht gesehen hat“, meint Mössner augenzwinkernd. Der neue Weg verknüpft Geschichte, Natur und Erholung auf knapp sieben Kilometern – barrierearm, gut ausgeschildert und mit hoher Erlebnisqualität. Murrhardt reiht sich damit in die Riege von nur sechs Städten deutschlandweit ein, die einen zertifizierten Premium-Stadtwanderweg bieten.

Winter-Kultur-Tage im Schwäbischen Wald starten jetzt

Freizeit heißt im Schwäbischen Wald nicht nur Wanderschuhe schnüren. Die Winter-Kultur-Tage, die dieses Jahr zum 17. Mal stattfinden, laden zu 17 Veranstaltungen in 13 Orten. Von Kabarett mit Christoph Sonntag über Satiren von Wilhelm Busch bis zum Figurentheater in Kaisersbach: Der Schwäbische Wald kann auch Bühne.

Schon die Eröffnungsgala in Berglen war binnen Stunden ausverkauft – ein Signal, dass auch Kultur aufs Land gehört. Oder wie es Landrat Sigel formuliert: „Der Schwäbische Wald ist Natur-, Genuss- und Kulturraum – und das zunehmend vernetzt, nachhaltig und für alle Generationen.“

Der Messeauftritt des Schwäbischen Waldes auf der CMT zeigt, wie eine Region neue Wege geht: Mit einem ausgefeilten ÖPNV-Angebot, touristischer Qualität und einem Gespür für Trends. Dabei wird klar: Wer den Wald erleben will, braucht heute kein Auto mehr – nur Neugier, feste Schuhe und ein bisschen Abenteuerlust.

CMT und Schwäbischer Wald

Messe

Die CMT ist die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Sie findet vom 17. bis 25. Januar 2026 auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 17 Euro im Online-Vorverkauf, an der Tageskasse 19 Euro. Ermäßigte Tickets sowie Familientarife sind ebenfalls erhältlich. Weitere Infos: www.messe-stuttgart.de/cmt

Tourismusverein

Der Tourismusverein Schwäbischer Wald ist gemeinsam mit den Städten Murrhardt und Welzheim am Stand 6E61 in Halle 6 vertreten – unter dem Dach der Regio Stuttgart-Marketing GmbH. Der Fokus liegt 2026 auf klimafreundlicher Naherholung. Mehr Infos unter: www.schwaebischerwald.com