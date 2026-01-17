Schwäbischer Wald auf der CMT: Regio-, Rufbus, Waldbahn – Schwäbischer Wald setzt auf Freizeitverkehr ohne Auto

Biomethanbusse, Wanderkarten und schwarze Marshmallows: Auf der CMT zeigt der Schwäbische Wald, wie klimafreundliche Mobilität im ländlichen Raum funktionieren kann.
Die CMT, weltweit größte Messe für Tourismus und Freizeit, ist kaum gestartet, da sorgt der Schwäbische Wald schon für Gesprächsstoff. In Halle 6, Stand 6E61, herrscht dichter Betrieb. Zwischen Wanderkarten und Infobroschüren präsentieren Landrat Richard Sigel und die Bürgermeister der Region stolz ihre neuen Ideen für Freizeit und sanfte Mobilität.