Schwäbischer Comedy-Star schwer erkrankt: Wie geht es Petra Binder von Dui do on de Sell?

Wie geht es Petra Binder von Dui do on de Sell?

1 Petra Binder (links) kann vorerst nicht mit Doris Reichenauer auftreten. Foto: privat

Die Fans sind in Sorge um Petra Binder, die schwer erkrankt ist und seit zwei Monaten nicht mehr mit Dui do on de Sell auftreten kann. „Ich bin auf dem Weg der Besserung“, sagt sie unserer Redaktion. Ihr größter Wunsch ist die Rückkehr auf die Bühne.











Am 14. Oktober wollte Petra Binder, die seit 22 Jahren mit Doris Reichenauer das schwäbische Spaß-Duo Dui do on de Sell bildet, mit ihrem Mann den 40. Hochzeitstag feiern. Doch eine Krankheit durchkreuzte die schönen Pläne. Der Gastgeberin ging es bei dem Fest plötzlich sehr schlecht. Seitdem konnte sie nicht mehr auf die Bühne zurückkehren.