Schwäbische Tafel Stuttgart: Respekt vor den Lebensmittelrettern!

Auf die Arbeit der Schwäbischen Tafel fällt wenig Scheinwerferlicht . Dabei ist sie auch 30 Jahre nach ihrer Gründung unverzichtbar. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Manchmal steht man vor einem Berg, den man im ersten Moment kaum überblickt. So geht es aktuell der Schwäbischen Tafel in Stuttgart. Sie steht vor einem Berg von Kartoffeln! Soeben wurden ihr 50 Tonnen davon angeboten, nicht irgendwelche, sondern Demeter-Ware und damit richtig tolle Knollen. 50 Tonnen, das sind um die 500 000 Stück. Laut Statistik isst jeder Bundesbürger 65 Kilo Kartoffeln im Jahr. Die 50 Tonnen entsprechen dem Jahresbedarf von 770 Menschen. Allerdings können die Erdäpfel nicht unbegrenzt gelagert werden. Sie müssen unter die Leute – und zwar unter die, die bedürftig sind. Das sind in Stuttgart unverändert viele. Mehr als jeder Zehnte gilt als armutsgefährdet.