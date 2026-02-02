Die Warteschlangen vor Stuttgarter Tafelläden gehören fast schon zum Stadtbild. Wer sind die Menschen, die dort einkaufen und wie stemmt das Team den Andrang? Ein Besuch vor Ort.
Bis zu 700 Kundinnen und Kunden kommen zur Schwäbischen Tafel in Stuttgart-Mitte – jeden Tag. So auch an diesem eisigen Wintermorgen. Obwohl die Türen des Ladens an der Hauptstätter Straße sich erst um kurz vor 10 Uhr öffnen, stehen bereits eine Stunde früher die ersten Kundinnen und Kunden an – trotz Kälte, trotz langer Wartezeiten. Denn die Kundschaft, Bedürftige, die meist am Existenzminimum leben, hat oft keine andere Wahl.