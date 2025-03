Schwäbische Kultfiguren: Der Häberle – und das Gesicht Stuttgarts

S-Bahn Stuttgart Defektes Signal sorgt erneut für Fahrplanabweichungen auf allen Linien

Ein defektes Signal an der Haltestelle Schwabstraße sorgt am Donnerstag gegen 7 Uhr für Fahrplanabweichungen auf allen Linien. Dann wird der Defekt behoben, tritt aber kurze Zeit später schon wieder auf. Die Störung zieht sich bis in den Nachmittag.