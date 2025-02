Heike Wanner ist immer noch ganz überwältigt. Die Sängerin hatte am Sonntag ihren großen Auftritt bei der „Schwäbischen Fasnet aus Donzdorf“ des SWR. Dort sang sie ihren Song „Wir lieben Fasnet“, den sie vor zwei Jahren eigens für die Steinheimer Narren geschrieben hatte – ein echter Ohrwurm.

Bei der Zeile „Unser Herz schlägt im Konfettitakt“ fielen Konfetti-Massen von der Decke, das Publikum – von Klein bis Groß – sang mit. „Es war Stimmung pur“, sagt Heike Wanner, die aus Kleinbottwar kommt und heute in Aspach lebt.

Lesen Sie auch

Die „Schwäbische Fasnet aus Donzdorf“ ist die Fernsehsitzung des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine. Auf die Bühne kommen Jahr für Jahr die Stars der Schwäbischen Fasnet. Diesmal unter anderem Hillu’s Herzdropfa, Wommy Wonder alias Elfriede Schäufele, Elsbeth und Alois Gscheidle – und eben Heike Wanner.

„Es ist schon etwas Besonderes, da mitzumachen“, sagt ein glücklicher Dany Arnold am Tag nach der Fernseh-Aufzeichnung. Er ist Erster Vorsitzender des Fasnetsvereins Steinheim und sitzt zudem im Präsidium des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine.

„Unser Herz schlägt im Konfettitakt“

Beste Stimmung im Saal. Foto: hekfoto.de /Heiko Kempe

Die Steinheimer Narren und Heike Wanner hatten sich vergangenes Jahr mit dem Song beim SWR beworben. Als im Oktober das Okay vom Sender kam, war die Freude entsprechend groß. Also ging es schon vergangenen Freitag nach Donzdorf – zu den Proben für die große Show am Sonntag.

Das alles hat Heike Wanner echt begeistert. Sie war sofort mittendrin, wurde herzlich aufgenommen. „Das ganze SWR-Team sind einfach tolle Menschen.“ Die im Übrigen am Sonntag zur Show dann auch alle faschingsmäßig verkleidet an ihrem Arbeitsplatz waren: der Aufnahmeleiter als Mönch, die Kameramänner als Matrosen . . ..

Anders als in den vergangenen Jahren wurde die „Schwäbische Fasnet aus Donzdorf“ am Sonntag nicht live im Fernsehen gezeigt – wegen der Berichterstattung zur Bundestagswahl. Die Aufzeichnung ist am Mittwoch, 26. Februar, um 20.15 Uhr im SWR zu sehen. Heike Wanners Auftritt mit „Wir lieben Fasnet“ und „Himmelblaue Augen“ ist im ersten Drittel der Sendung zu sehen.