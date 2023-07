7 Da schaut man gerne zwei Mal hin: Äffle und Pferdle als Ampelmännchen. Foto: Ines Rudel

An einer Ampel in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) weisen jetzt zwei schwäbische Zeichentrickstars den Weg. Es gilt: Bei Äffle stehen, bei Pferdle gehen. Doch die normalen Ampelmännchen haben nicht ausgedient. Das sind die Hintergründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nanu, was ist denn das? Die ältere Dame schaut etwas irritiert. Denn die Ampel am Überweg vor der Stadtbücherei Kirchheim sieht anders aus als üblich. „Ach, das ist ja nett“, sagt sie lächelnd, als sie erkennt, wer da zu sehen ist: Das Äffle in Rot breitet seine Arme aus und signalisiert den Passanten, stehen zu bleiben, während das Pferdle in Grün zum Loslaufen auffordert. Nach Stuttgart und Böblingen ist Kirchheim die dritte Stadt in der Region, in der die beliebten schwäbischen Zeichentrickfiguren Fußgängern über die Straße helfen.