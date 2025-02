Schwäbische Alb und Schwarzwald: Winter kehrt zurück: Lifte laufen wieder

1 Am Feldberg herrschen weiterhin gute Schneeverhältnisse. Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Die Schneefälle der vergangenen Tage machen es möglich. Auch auf der Schwäbischen Alb kann wieder Ski gefahren werden. Doch man sollte sich beeilen.











Nach gut vier Wochen Pause starten die Liftbetriebe in den Höhenlagen der Schwäbischen Alb noch einmal in die Skisaison. „Der Winter ist zurück, und wir haben zehn Zentimeter Neuschnee bekommen“, sagt Jochen Gekeler von der Wintersportarena in Holzelfingen bei Lichtenstein. Zwar „dürfte es etwas mehr sein“, dennoch sollen die Lifte am Samstag ihren Betrieb wieder aufnehmen.