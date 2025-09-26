Schwäbisch-italienischer Moderator Giovanni Zarrella will auf den Laufsteg

Nach seinem Mailänder Fashion-Week-Debüt für Hugo Boss hat sich Giovanni Zarrella in einem Instagram-Post zu Wort gemeldet. Der Entertainer zeigt sich zufrieden mit seinem Laufsteg-Auftritt und kündigt weitere Projekte an.
Der Moderator und Sänger Giovanni Zarrella (47) kann sein Fashion-Week-Glück offenbar immer noch kaum fassen. Nach seinem Laufsteg-Debüt für Hugo Boss in Mailand meldet sich der aus Hechingen gebürtige Schwabe mit italienischen Wurzeln mit emotionalen Worten bei seinen Fans. In einem Instagram-Post blickt er auf seinen Auftritt zurück, bei dem er vor Prominenten wie David Beckham, Mats Hummels und Boris Becker über den Catwalk lief.