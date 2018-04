Schwäbisch Hall Zwei Tote bei Zusammenstoß von Kleinflugzeugen

Von red/dpa 15. April 2018 - 20:34 Uhr

Bei einem Unfall mit zwei Kleinflugzeugen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter einer der Piloten. Die Polizei sucht Zeugen, die sich in der Nähe des Unglücksorts aufgehalten haben.





Schwäbisch Hall - Beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in der Nähe von Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs sind am Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschinen seien im Landeanflug gewesen, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

Bei den Flugzeugen handelt es sich um ein Ultraleichtflugzeug und ein Sportflugzeug. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befanden sich beide Maschinen gegen 16.15 Uhr etwa 600 Meter östlich des Adolf Würth Airport auf dem Landeanflug, als es zu dem Unglück kam.

Zeugen sollen sich dringend melden

Bei einem der Toten handelt es sich um den Pilot des Ultraleichtflugzeugs. Das andere Opfer ordnet die Polizei dem Sportflugzeug zu. Die Identitäten der Toten sind derzeit noch nicht geklärt.

Auch ob es weitere Opfer gab, ist weiter unklar.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet derweil dringend um Zeugenhinweise. Insbesondere suchen die Ermittler eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener, die sich zum Unglückszeitpunkt in der Nähe der Absturzstelle aufgehalten haben.

Auch Personen, die zufällig Filmaufnahmen des Ungglücks aufgenommen haben, werden gebeten, sich zu melden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0791/400-0 entgegen genommen.