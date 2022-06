1 Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Blutentnahme (Symbolbild). Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ein Autofahrer verursacht am Dienstag einen Unfall in Schwäbisch Hall. Der Schaden ist immens. Die Beamten bemerken den Einfluss von Alkohol.















210 000 Euro hat ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstag bei einem Unfall mit seinem Sportwagen verursacht. Der 51-Jährige sei in Schwäbisch Hall zu schnell unterwegs gewesen und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Daraufhin durchbrach der Fahrer eine Gartenmauer und prallte gegen den Stützpfeiler eines Balkons an einem Wohnhaus. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Die Beamten bemerkten den Einfluss von Alkohol und nahmen ihn mit zur Blutentnahme.