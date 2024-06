1 Nach einer Auseinandersetzung in Schwäbisch Gmünd, bei der ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Freitagabend wird ein Mann in Schwäbisch Gmünd mit einem Messer schwer verletzt - in der Nähe findet ein Stadtfest statt. Vieles ist noch unklar.











Nach dem gewaltsamen Streit mit Messereinsatz in Schwäbisch Gmünd am Freitagabend sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Die Kriminalpolizei ermittele, warum es zu der Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam, bei der ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.