Schwäbisch Gmünd: IC reißt Oberleitung ab – Reisende sitzen mehr als zwei Stunden fest

Ein IC reißt bei Schwäbisch Gmünd eine Oberleitung ab. Rund 50 Reisende müssen mehr als zwei Stunden warten. Wie es auf der Strecke zwischen Stuttgart und Nürnberg weitergeht.
Ein Intercity (IC) hat bei Schwäbisch Gmünd eine Oberleitung abgerissen. Der Zug mit rund 50 Fahrgästen war am Morgen auf dem Weg von Nürnberg nach Stuttgart, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Reisenden an Bord saßen mehr als zwei Stunden fest. Sie wurden laut Deutscher Bahn mit Bussen von der Unfallstelle gebracht. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.