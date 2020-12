1 Der Betrunkene schlug einen Sanitäter, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein Betrunkener fällt am Dienstagmittag in Schwäbisch Gmünd von einem Balkon. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintreffen, will sich der Mann nicht helfen lassen, ganz im Gegenteil: Er wird ausfällig und schlägt sogar einen Sanitäter.

Schwäbisch Gmünd - Ein Betrunkener ist am Dienstagmittag von einem Balkon in der Anton-Bruckner-Straße in Schwäbisch Gmünd gefallen und wurde dabei verletzt. Als die Einsatzkräfte ihn versorgen wollten, soll er diese angegriffen haben.

Wie die Polizei meldet, fiel der Mann gegen 11.45 Uhr vom Balkon. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, ließ sich der Verletzte weder von der Polizei noch von den Rettungskräften helfen – im Gegenteil: Er schlug einen Sanitäter und beleidigte sowohl die Polizeibeamten als auch die Rettungskräfte.

Die Polizisten mussten ihm daraufhin Handschellen anlegen. Weil der Mann über Schmerzen in der Brust klagte, brachten ihn die Rettungskräfte mithilfe der Polizei auf die Intensivstation eines Krankenhauses, wo er stationär aufgenommen wurde.