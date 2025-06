Ein 19-Jähriger hat einen Mann bei einer Auseinandersetzung in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) schwer verletzt und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, blieb eine Fahndung zunächst erfolglos. Auch Polizeihunde und ein Hubschrauber waren an der Suche beteiligt.

Ein Handwerker, der sich zufällig in der Wohnung aufhielt, half dem verletzten Mann noch vor der Flucht des 19-Jährigen ins Freie. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen nach Angaben des Polizeisprechers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Handwerker sei nach ersten Erkenntnissen nicht an der Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag beteiligt gewesen.

Die Beamten gehen davon aus, dass durch den Flüchtigen keine Gefahr für andere bestehe, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich schließlich um eine Auseinandersetzung zwischen Bekannten gehandelt. Die Fahndung und Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.