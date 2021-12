Der frisch gebackene Bundeskanzler Deutschlands kommt aus Niedersachsen. Dennoch stellte sich der Norddeutsche mutig einem „Schwäbisch Quiz“. Wir haben das Video dazu aus dem Archiv ausgegraben.















Stuttgart - Olaf Scholz musste auf seinem Weg ins Kanzleramt einige Hürden nehmen. Eine davon: Ein Schwäbisch-Crashkurs in der Redaktion der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, den er im September über sich ergehen ließ. In typischer Olaf-Scholz-Manier gab er etwas einsilbige Antworten auf die Fragen, was denn „Grombiera“ oder „Gsälz“ bitteschön sein könnten.

Dennoch kann man dem Niedersachsen nicht unterstellen, dass er unkreativ daher komme. So machte er beispielsweise aus der „Kuddrschaufel“ eine mutmaßliche Teigware. Mmmh, lecker! Naja, wenn man zuhause sauber hält, kann man ja sprichwörtlich vom Boden essen. Warum dann also nicht auch mit der glänzend polierten „Kuddrschaufel“?

Dabei bewahrte Olaf Scholz die ganze Zeit ein freundliches Lächeln, das den Zuschauer aber nicht über seine nachdenklich gerunzelte Stirn hinwegtäuschen mag. Schwäbisch ist halt doch nicht so einfach. Am Ende gab er dann auch zu, dass er bei einem Begriff raten müsse. Schauen Sie das Video, um zu erfahren, welches Mundart-Wort den Nordmann dann doch etwas aus der Fassung brachte.