Der technische Schutz gegen Hackerangriffe wird immer besser. Daher zielen Kriminelle vermehrt auf menschliche Schwachstellen: Sie posieren als Chefs. Die Zahl der Fälle nimmt laut Allianz rasant zu.
Hamburg - Als Firmenchefs und Führungskräfte posierende Hacker richten in Unternehmen wachsende Schäden an. Nach einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade verlegen sich die Täter wegen des verbesserten technischen Schutzes gegen Cyberattacken zunehmend auf "Social Engineering": Dabei nehmen sie die Rolle von Spitzenmanagern ein und bringen Mitarbeiter dazu, ihnen hohe Summen zu überweisen.