Nach dem Münchner "Tatort" sorgte auch der experimentelle Sonntagskrimi "Murot und der Elefant im Raum" für eine Flaute beim Publikumsliebling. Letzterer verzeichnete sogar die schwächsten Quoten des Jahres. Doch die echten Murot-Fans hatten ihren Spaß.
Der "Tatort" gilt seit Jahrzehnten als Quotengarant im deutschen Fernsehen. Doch zum Jahresabschluss 2025 muss sich die ARD mit ungewohnt mageren Zahlen abfinden. Der Münchner Fall "Das Verlangen" (26.12.) lockte am zweiten Weihnachtsfeiertag lediglich 5,13 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme - die schwächste Premiere der gesamten Krimireihe im Kalenderjahr 2025.