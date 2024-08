Schwache Wirtschaft: Bundesbank: Deutsche Wirtschaft kämpft weiter mit Gegenwind

1 Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben aus Sicht der Bundesbank recht düster Foto: Monika Skolimowska/dpa

Nach der Rezession 2023 hofft die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr auf Besserung. Doch die lässt auf sich warten - aus einer Reihe von Gründen.











Frankfurt/Main - Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Bundesbank auch in den kommenden Monaten vergleichsweise schwach entwickeln. Die erwartete, langsame Belebung der Konjunktur werde sich weiter hinauszögern, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Unter anderem wegen enttäuschender Exporte gehen die Experten der Notenbank davon aus, dass die Wirtschaftsleistung nur leicht steigen wird.