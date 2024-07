Schwache Leistung bei der EM 2024: Englands Team unter Druck - Ed Sheeran soll es richten

Die Stimmung in der englischen Fußballmannschaft scheint gedrückt zu sein. Trainer Gareth Southgate will dem vor dem Spiel gegen die Schweiz entgegenwirken und lädt den Sänger Ed Sheeran ins Mannschaftshotel ein. Ob seine Strategie aufgeht?

Dass die englische Fußballnationalmannschaft das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht hat, dürfte so manchen Fußballfan geärgert haben. Denn obwohl das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate mit Harry Kane, Jude Bellingham oder Bukayo Saka über Top-Spieler verfügt, konnte es während des Turniers nicht gerade mit spielerischen Glanzleistungen überzeugen. Böse Zungen könnten sogar behaupten, sie hätten sich mit einer desolaten Leistung ins Viertelfinale gerettet.

Nach dem Sieg in der Nachspielzeit gegen die Slowakei und dem mehr als glücklichen Einzug ins EM-Viertelfinale schien die Stimmung im Team zuletzt eher gedrückt. Trainer Gareth Soutgate wollte dem entgegenwirken und lud den britischen Sänger Ed Sheeran zu einem Privatkonzert ins Spa- und Golfresort Weimarer Land in Blankenhain ein, wo die Three Lions während der EM 2024 gastieren.

In einem Video auf X (ehemals Twitter) ist zu sehen, wie der Sänger auf einer Akustikgitarre für die Mannschaft spielt. Das Team scheinen davon nicht sonderlich begeistert zu sein und wirkt eher gelangweilt:

Daran ändert auch ein weiteres Posting auf dem offiziellen X-Account der englischen Fußballnationalmannschaft nichts, in dem es heißt: „schön, dich bei uns im Basecamp zu haben“:

Ob Schnulzensänger Ed Sheeran mit seinem Auftritt die Stimmung im Team heben konnte, wird sich am kommenden Samstag (6. Juli) zeigen. Dann kämpfen die Three Lions gegen eine starke Schweizer Mannschaft um den Einzug ins Halbfinale.