Schwache Industrie: Gegen Trump hilft nur Wirtschaft first

für den Machtkampf mit Trump ist wirtschaftliche Stärke nötig. Hier gibt es in Deutschland großen Nachholbedarf, meint unser Kommentator.











Wer Unterschiede zwischen Donald Trumps Wahlkampfauftritten und seiner Rede zur Einsetzung ins Amt des US-Präsidenten sucht, muss lange suchen. In Stil und Inhalt ähneln sich die Auftritte, und von Tag eins an setzt Trump um, was er angekündigt hatte: Er verbindet glorreiche Ankündigungen für die USA mit Schritten, die auf Kosten anderen Länder gehen – auch in der Wirtschaftspolitik.