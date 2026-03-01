Schwabentrail in Renningen: Strahlende Gesichter beim Zughunde-Rennen

14 Alle hatten Spaß beim Schwabentrail: Die zwei- und vierbeinigen Starter sowie die Besucher der 10. Auflage des Events. Foto: Simon Granville

Bei der zehnten Auflage des Zughunde-Rennens Schwabentrail sind die Mitglieder des Veranstalters Dogsportsandmore glücklich. Zwei erkrankten Hunden wird schnell geholfen.











Gelungenes Jubiläum für den Schwabentrail: Bei der zehnten Auflage des großen Zughunde-Rennens in Renningen, das vom Club Dogsportsandmore veranstaltet wird, waren knapp 200 Menschen und mehr als 200 Hunde am Start. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Vereinssprecherin Luca Rohlmann, „alles hat funktioniert und es waren auch viele Zuschauer anwesend.“