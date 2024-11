Schwabenlandtower in Fellbach: Vogelhäuschen oder Trainingsstätte? Originelle Ideen für die Bauruine

14 Am Schwabenlandtower passiert schon seit Jahren nichts mehr. Foto:

Am Schwabenlandtower in Fellbach geht seit acht Jahren kaum mehr etwas voran. Überregionale Medien lästern über das „Wolkenkratzerle“, warten aber auch mit originellen Nutzungsvorschlägen auf, wie unsere Zusammenstellung zeigt.











Kaum zu glauben, es ist fast genau acht Jahre her, dass am Super-Hochhaus im Osten von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) kein Gewusel mehr zu erkennen war und offenkundig der Baustopp des Gewa-Towers konstatiert werden musste. Nach anfänglichem Zögern gab der damalige Investor dies zu, kurz danach folgte die Insolvenz. Seit Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart in dieser Sache. Im Visier hat sie zwei Beschuldigte, denen sie Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation vorwirft. Ob beziehungsweise wann das Ganze vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt wird, ist allerdings offen. Ein Gerichtssprecher erklärte vor einigen Wochen auf Nachfrage unserer Redaktion, dass wegen zahlreicher anderer Prozesse in diesem Jahr keine Entscheidung mehr fallen werde.