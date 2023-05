1 35 Stockwerke lassen sich nicht ohne Weiteres kontrollieren. Foto: Patricia Sigerist

Seit Monaten tut sich kaum etwas auf der Baustelle des einstigen Gewa-Tower. Hin und wieder suchen offenbar junge Leute auf der 107 Meter hohen Bauruine den Nervenkitzel – was die Polizei dazu sagt, lesen Sie hier.









Fellbach - Hausfriedensbruch in einer Bauruine ist für einen Bauherrn ärgerlich – Hausfriedensbruch in 107 Metern Höhe ist für diejenigen, die ihn begehen, lebensgefährlich. Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass die Polizei zur Dauerbaustelle des Schwabenlandtowers – einst als Gewa-Tower bekannt – gerufen wird. Mitte Dezember war es wieder soweit: In einer Nacht rückten mehrere Streifenwagen an, die Polizisten griffen zwei 32 und 22 Jahre alte Männer auf dem Tower auf. Den beiden blüht nun eine Anzeige.