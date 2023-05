Schwabenlandtower in Fellbach

14 Die jungen Falken sehen schon fast aus wie erwachsene Tiere. Foto: Nabu Fellbach/falcommunity.de

Die jungen Falken auf dem Fellbacher Tower haben eine regelrechte Fangemeinde. Manche der Falkenfans sorgen sich, weil die Webcams einen leeren Nistkasten zeigen.









Zu wenige Falken im Nest – regelmäßig herrscht bei Vogelfreunden in Fellbach Aufregung. Denn die Tiere, die dieses Jahr wieder hoch oben in der Bauruine des Schwabenlandtowers 107 geschlüpft sind, lassen sich über Webcams beobachten. Immer wieder kommt es derzeit vor, dass das Nest verlassen zu sein scheint. Manchen schwant angesichts des 107-Meter-Abgrunds vor dem Nistkasten vielleicht Übles. Doch die vier Wanderfalken, die Anfang April geschlüpft sind, sind noch vollzählig. Sie werden allerdings mutiger: Immer wieder machen sie waghalsige Spaziergänge auf das Towerdach, oft sind sie am Bildrand der Außenkamera noch zu erkennen.