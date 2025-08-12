Schwabenlandtower Fellbach: Keine Spur von Euphorie: Stadträte skeptisch, ob Tower fertig gebaut wird

Trotz der Übernahme des Projekts durch Joachim Ebner: Die Fellbacher Lokalpolitik hält sich nach den vielen Quer- und Rückschlägen der Vergangenheit mit Euphorie zurück.
Eine gewisse Erleichterung ist zumindest bei jenen, die dem Hochhaus-Projekt seit jeher eher aufgeschlossen sind, durchaus zu spüren. Doch uneingeschränkte Euphorie darüber, dass mit dem Fellbacher Immobilienfachmann Joachim Ebner sich nun jemand bereit erklärt hat, den seit neun Jahren im Rohbau stagnierenden Schwabenlandtower zu Ende zu bringen, ist kaum zu spüren.