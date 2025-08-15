Schwabenlandtower Fellbach: Für die Nutzung des Towers hat Investor Ebner jede Menge Ideen

Der neue Investor hofft, dass der Fellbacher Schwabenlandtower bei der Internationalen Bauausstellung 2027 groß rauskommt. „Die Architektur ist klasse“, sagt Joachim Ebner.
Macher zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie eine Vision haben – und diese möglichst auch zielstrebig umsetzen wollen. So ein Macher ist der aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) stammende Immobilienexperte Joachim Heinz Ebner. Für sein neuestes Projekt, den Schwabenlandtower, formuliert er jetzt diese Vorstellung: Der Wohnturm könnte doch bei der Internationalen Bauausstellung 2027 in der Stadtregion Stuttgart eine große Rolle spielen. Denn Ebner ist überzeugt: „Der Tower wäre ein echtes Leuchtturmprojekt.“