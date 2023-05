1 Am Schwabenlandtower ist noch immer nichts von Weiterbau zu sehen. Foto: Gottfried Stoppel

Deutschlands zurzeit wohl größte Bauruine harrt weiter ihrer Vollendung. Der mutmaßlich in finanzielle Schieflage geratene Investor betont, sich nicht von dem Wohnhochhaus-Projekt verabschieden zu wollen – und nennt einen Bezugstermin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fellbach - Einmal mehr hat sich das Laub vor dem Fellbacher Schwabenlandtower gefärbt, ohne dass sich am Hintergrund etwas Nennenswertes verändert hat. Seit fünf Jahren ruhen die Arbeiten an dem Rohbau – 107 Meter hoch ist die Bauruine am Ortseingang, die eigentlich längst ein Wohnhaus sein sollte. Auch die jüngste Übernahme – nach mehreren Unternehmensfusionen ist der Tower nun Teil der Adler-Group – hat keine Handwerkerströme auf die verwaiste Baustelle gelotst. Von dem für Frühherbst angekündigten Riesenkran ist am Schwabenlandtower nichts zu sehen.