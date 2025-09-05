Schwabenlandhalle: TKKG in Fellbach: Live-Hörspiel voller Rätsel und Nostalgie

Ein neuer Fall für die Kult-Detektive: In der Fellbacher Schwabenlandhalle gibt es 90 Minuten TKKG live – mit den Originalsprechern.
Die Kult-Detektive von TKKG – Tim, Karl, Klößchen und Gaby – kommen am 6. Februar 2026 nach Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in die Schwabenlandhalle. Im Gepäck: ein brandneues Live-Hörspiel. Fans erleben in „Das verschollene Zepter von Gizeh“ ein spannendes Abenteuer voller Rätsel, Action und Nostalgie – live und hautnah, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.