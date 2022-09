1 Einblicke von der „Veggienale & Fairgoods“ in Freiburg. Foto: Veranstalter/Ecoventa

Die „Veggienale & Fairgoods“ kommt im September nach Fellbach. Es locken Vorträge, Workshops und auch Verkostungen. Die Messe soll aber nicht nur Veganer ansprechen.















Link kopiert

Die Plakate sind seit Kurzem auch in den Straßen von Fellbach zu sehen, die auf die Veranstaltung hinweisen: Zum ersten Mal findet am Wochenende 17. und 18. September die „Veggienale & Fairgoods“, eine Messe rund um das Thema Nachhaltigkeit und Veganismus in der Region Stuttgart statt. Außer vielen Ausstellern locken Fachvorträge, Workshops und Verkostungen. Die Veranstaltung in der Fellbacher Schwabenlandhalle wird von der Agentur Ecoventa aus Berlin organisiert, die 2015 von Daniel Sechert gegründet wurde.

Wie der Veranstalter mitteilt, sind rund 60 Aussteller bei der Messe dabei. Erwartet werden zwischen 4000 bis 5000 Besucher, allerdings sei derzeit sehr schwierig, die Nachfrage einzuschätzen. Zum derzeitigen Stand sind keine besonderen Auflagen wegen vorgegeben. Das Spektrum der Themen und Aussteller reicht unter anderem von Bio-Food, Upcycling, Ökostrom, Fairtrade, nachhaltigen Geldanlagen bis hin zu ethisch-korrekter Mode und Angeboten zur pflanzenbasierten Ernährungs- und Lebensweise.

Auch „die Kichererbse“ ist mit dabei

Die Messe wolle nicht nur Veganer ansprechen, sondern auch über Vor- und Nachteile pflanzlicher Ernährung informieren, so die Veranstalter. „Information und Aufklärung stehen im Vordergrund“, sagt Daniel Sechert. Bei den Ausstellern sind auch einige Betriebe aus der Region dabei. Wie zum Beispiel „die Kichererbse“ aus Stuttgart. „Wir freuen uns, dabei zu sein“, sagt Nora Hoffrichter, eine der beiden Inhaberinnen des Ladens im Stuttgarter Süden, in dem seit fast zehn Jahren rein vegane Lebensmittel angeboten werden. Das Sortiment des kleinen Geschäftes umfasst Grundnahrungsmittel sowie auch Nonfood-Produkte. Auch das Label Ecocarrots aus Stuttgart-Feuerbach, das vor zwölf Jahren gegründet wurde, ist bei der Messe mit von der Partie. „Bio, fair, vegan und CO2-reduziert“, nennt die Inhaberin Nora Papajewski die Kriterien für ihre selbst entworfenen T-Shirt-Kollektionen, die sie in Fellbach zeigen will. Einige T-Shirts werden von ihrem Partner und Textil-Künstler Fritz Arnold als Unikate per Handdruck kreiert.

Auch für Kinder wird Programm geboten

Es gibt ein Rahmenprogramm mit Vorträgen, einer der Referenten ist Niko Rittenau, er gilt als Shooting-Star der Vegan-Szene. Der Bestseller-Autor („Vegan Klischee ade“) und Ernährungswissenschaftler spricht über unterschiedliche Schwerpunkte bei der veganen Ernährung – etwa auch über Ernährung in der Schwangerschaft. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm, das mit der Puppenspielerin und Friedensaktivistin Heike Kammer gestaltet wird.

Alle Programmpunkte sind im Eintrittspreis enthalten. Tickets kosten 10 Euro an den Tageskassen (8 Euro ermäßigt), im Online-Vorverkauf https://veggienale.de/tickets kosten sie 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Kinder haben freien Eintritt. Die Öffnungszeiten sind Samstag, 17. September, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 18. September, 11 bis 18 Uhr. Die Schwabenlandhalle ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Messe findet in diesem Jahr noch in mehreren Städten statt. Unter anderem macht sie Station in Frankfurt am 29. und 30. Oktober, in Hamburg am 3. und 4. Dezember und in Berlin am 21. und 22. Januar.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.veggienale.de