Rooftop-Partys in Stuttgart Wo die Drinks nach Urlaub schmecken

Wenn sich die Hitze in der Stadt staut, Straßencafés überfüllt sind, hilft eines: ab aufs Dach! Weit oben schmecken Drinks nach Urlaub. Der Skybeach beim Bahnhof und das Jaz in the City haben Rooftop-Partys mit Feuershow und Aussicht gefeiert.