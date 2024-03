1 „Jeder nur einen Marterpfahl“: Ein Mitarbeiter des Schwaben-Parks stellt Dekoelemente auf. Foto:

Am Samstag startet der Schwaben-Park in die Saison 2024. Wir haben uns in der Anlage in Kaisersbach umgesehen und erfahren, wann „Hans Dampf und die total verrückte Weltreise " in Betrieb geht.











Die Krokodil-Wildwasserboote rauschen die Rampe herunter und ins Wasser. Doch das Kreischen und Juchzen, welches diese nasse Angelegenheit sonst immer begleitet, bleibt aus. Denn die Boote des „Krokosplash“ sind leer – noch. Bevor am Wochenende die ersten Gäste in den Schwaben-Park kommen, laufen die Fahrgeschäfte probehalber ohne Passagiere. Währenddessen sind im ganzen Park Mitarbeiter damit beschäftigt, letzte Reparaturen zu erledigen, die Farbe an Figuren und Gebäuden aufzufrischen und den Park nebst Sanitäreinrichtungen zu säubern.