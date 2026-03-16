Schutzraum auf dem Wasen: Wieder Streit um die Wasenboje auf dem Cannstatter Wasen

Die Wasenboje auf dem Cannstatter Wasen als sicherer Ort für Frauen bei den großen Festen. Das schien bisher unstrittig. Doch nun stellt die CDU die Sinnfrage. Eine Retourkutsche?
Niederlagen sind manchmal schwer zu verschmerzen. Die CDU im Lande und in der Stadt sind offenbar ganz besonders schmerzempfindlich. Die Stadträte der CDU wollten die Festwirte vor einem höheren Platzgeld bei den Festen auf dem Wasen bewahren, damit scheiterten sie an der Mehrheit der anderen Fraktionen. Nun kommt die Revanche: Ein Antrag, die Wasenboje ganz besonders unter die Lupe zu nehmen.