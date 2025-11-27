Schutzgemeinschaft Filder scheitert: Klage zu Brandschutz bei Stuttgart 21 abgewiesen

1 Die Klage deer Schutzgemeinschaft Filder für einen verbesserten Brandschutz bei S21 wurde abgewiesen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Die Schutzgemeinschaft Filder klagte beim Bundesverwaltungsgericht für verbesserten Brandschutz bei Stuttgart 21. Warum die Klage erfolglos blieb.











Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Klage der Schutzgemeinschaft Filder auf eine nachträgliche Verbesserung des Brandschutzes beim Großprojekt Stuttgart 21 abgewiesen. Der Umweltverband sei nicht klagebefugt, entschied das Gericht in Leipzig (Az.: BVerwG 7 C 8.24). Es bestätigte damit eine vorherige Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim.