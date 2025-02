Schutzgebiet: Trump Jr. wegen Jagdausflugs in Lagune von Venedig in Kritik

Trump Jr. wegen Jagdausflugs in Lagune von Venedig in Kritik

1 Der amerikanische Präsidentensohn Donald Trump Junior steht wegen eines Jagdausflugs in der Lagune von Venedig in der Kritik. (Archivbild) Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa

Ende vergangenen Jahres soll der Sohn des US-Präsidenten in Italien seltene Wildvögel abgeschossen haben. In einem Video berichtet er stolz. Die Opposition fordert von der Regierung eine Erklärung.











Venedig - Der amerikanische Präsidentensohn Donald Trump Jr. hat Ärger wegen eines Jagdausflugs in der Lagune von Venedig. Der 47-Jährige soll bei dem Aufenthalt in der norditalienischen Region Ende vergangenen Jahres illegal auf geschützte Wildvögel geschossen haben. Umweltschützer fordern nun von der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom, den US-Amerikaner trotz seines einflussreichen Vaters zur Rechenschaft zu ziehen.