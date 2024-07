Schutzengel in Hollywood: So half Robert Downey Jr. dem gefallenen Armie Hammer

1 Marvel-Star Robert Downey Jr. (l.) steht in Hollywood denjenigen bei, die wie Armie Hammer nüchtern werden wollen. Foto: Ga Fullner/Shutterstock.com/IMAGO/UPI Photo

Als gegen den ehemaligen Schauspiel-Star Armie Hammer schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe publik wurden, schreckte "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. nicht davor zurück, zu helfen.











Der Schauspieler Armie Hammer ("Call Me by Your Name", 37) schien noch vor wenigen Jahren auf dem besten Weg, den Olymp Hollywoods zu erklimmen. Dann aber wurden schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe gegen den US-Amerikaner publik. Er verlor eine Reihe von Rollen, oder trat gleich selbst von diesen zurück, und begab sich im Jahr 2021 für sechs Monate in eine Entzugsklinik. Doch vorherige Gerüchte, dass "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. (59) für diese Behandlung gezahlt habe, wies Hammer nun zurück.